Lecce-Torino 1-0, Giampaolo: “Solo la vittoria ci teneva in corsa”

“Ramadani? Gli ho chiesto carisma, ha risposto con personalità. Giochiamocela finché il destino ce lo permette”

Al termine della vittoria con il Torino, Marco Giampaolo, tecnico del Lecce, ha analizzato la prestazione dei suoi partendo da una vittoria che in casa mancava da cinque mesi. “Non avevamo alternative alla vittoria. Bisognava vincere per crearsi un’altra opportunità. Non è stata una partita semplice dal punto di vista nervoso, siamo partiti un po’ contratti. Non puoi pensare di risolverla in due minuti, devi costruire la vittoria in 95 minuti”.

Fondamentale il gol decisivo di Ramadani, col quale c’è stato un abbraccio emblematico: “Un gran gol, poi la squadra è rimasta attaccata al risultato. Abbiamo un certo tipo di rapporto. Non l’ho fatto giocare spesso, ci sono stati confronti, anche duri, ma sempre nella massima lealtà. La stima reciproca anche nei litigi è un valore. Col senno di poi è facile parlare, ho sette centrocampisti per tre posti. Ramadani ha sempre avuto temperamento: oggi gli ho chiesto di giocare con carisma e personalità, l’ha fatto”.

Giampaolo sottolinea altri aspetti: “Dalla partita con l’Udinese abbiamo perso per dettagli, per errori, anche arbitrali. A volte è questione di episodi. Per un punto in più sei un eroe, per uno in meno sei un coglione. Le partite le abbiamo perse, senza cercare alibi”.

Krstovic, uscito nella ripresa, non preoccupa: “Sta bene, solo crampi e un po’ di indurimento. Aveva dato tutto, ho preferito non rischiarlo”.

Su Rebic e le scelte offensive: “Era doveroso inserirlo accanto a Krstovic, ma ho dovuto sacrificare N’Dri per garantire equilibrio con Pierotti. Faceva parte del piano gara”.

Tete Morente salterà la sfida con la Lazio, ultima di campionato, ma Giampaolo non si fascia la testa: “Morente, Karlsson e Banda sono tutti validi. Bisogna capire come incastrarli. Perdo Morente, ma ho fiducia negli altri”.

Chiusura proprio sull’ultima di campionato con la Lazio: “Penso solo alla nostra partita. Finché c’è una possibilità, dobbiamo giocarci tutto”.

