Serie C: Monopoli, il momento d’oro di Ciccio Grandolfo

Tre gol e un assist nelle ultime quattro gare giocate valsi 8 punti alla squadra di Colombo, che veleggia al secondo posto del girone C di Serie C con 32 punti in 18 gare. Ciccio Grandolfo è l’uomo del momento in casa Monopoli. Un attaccante che ha saputo attendere il suo momento, che ha lavorato in silenzio quando le cose non gli giravano bene e che, quando chiamato in causa, ha risposto presente alla grande. Pochi secondi per entrare in campo e segnare il gol del pareggio contro l’Audace Cerignola, in una gara che ha tenuto i biancoverdi ancora attaccati agli ofantini, poi il gol vittoria sul campo del Potenza, con un gesto da rapace dopo aver approfittato di un errore difensivo dei padroni di casa. Una settimana dopo l’assist a Yabre, per il pareggio con l’Avellino che è valso ancora un punto preziosissimo che ha tenuto a distanza gli irpini e ha lasciato la sua squadra ad un passo dal Cerignola, superato proprio lunedì sera dopo la vittoria in trasferta sul campo del Giugliano, dove Grandolfo ha messo a segno il gol del momentaneo 0-1. Tre gol in 628 minuti, la possibilità di fare coppia con Vazquez ma anche con Bruschi e Yeboah, la duttilità e il sacrificio di un giocatore che già con Colombo, nel 2022, aveva fatto una grande stagione in riva all’Adriatico. Dopo l’infortunio di Vazquez gli tocca reggere il peso del reparto, con Bruschi e Yeboah che devono riprendere la fiducia e in attesa di un mercato di gennaio che sicuramente porterà qualcosa in dote. Il futuro prossimo, però, si chiama Taranto. Grandolfo siglò una doppietta proprio due anni fa e a Monopoli sperano che si ripeta ancora.

