Schwoch: “Novellino pronto per Taranto, ma servono garanzie”

Stefan Schwoch, agente di Walter Novellino, ha fatto chiarezza sulla presunta trattativa tra il tecnico e il Taranto durante il programma “Il salotto del calcio” su Antenna Sud.

“Con il club rossoblù c’è stato un contatto quando ancora c’era Fabrizio Lucchesi, ma la situazione era complicata e il discorso non è proseguito. Con i nuovi dirigenti, invece, non abbiamo mai parlato. Tuttavia, per Walter, che sento ogni giorno, accettare Taranto ora non sarebbe un problema. Ciò che conta per lui è la serietà del progetto, perché in un ambiente serio i risultati arrivano”, ha dichiarato Schwoch.

Il procuratore non nasconde le difficoltà legate all’attuale classifica del Taranto: “È una situazione deficitaria, ma con i giusti innesti la salvezza è possibile. Stiamo valutando contatti con altre società, ma posso garantirvi che, se il Taranto dovesse richiamare Walter, lui non esiterebbe ad accettare una piazza così importante”.

Un messaggio chiaro, che lascia la porta aperta a un possibile ritorno del tecnico sulla panchina pugliese.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author