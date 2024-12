Monopoli, Falzerano: ‘Gara col Taranto mi preoccupa più delle altre’

“La partita con il Taranto è quella che mi preoccupa più delle altre. La difficoltà sta nell’approccio: inconsciamente, quando affronti una squadra giovane pensi sia tutto facile. In questo girone non puoi mai abbassare la guardia, ma affrontare ogni match con la giusta mentalità, perché è sempre la testa a fare la differenza”. Parole chiare quelle di Michele Falzerano, esperto centrocampista del Monopoli, attuale vicecapolista, durante la trasmissione “Il salotto del calcio’, in onda su Antenna Sud. Un monito per mantenere alta la concentrazione e non sottovalutare l’avversario nel prossimo impegno.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author