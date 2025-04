Torneo delle Regioni: tre rappresentative pugliesi ai quarti di finale

Prestazione da incorniciare per la Puglia al Torneo delle Regioni 2025. La delegazione del Comitato Regionale centra un traguardo storico, qualificandosi ai quarti di finale in tre categorie su quattro: Under 17, Under 19 e Femminile. Manca l’en plein per un solo gol, quello che avrebbe portato avanti anche la selezione Under 15, uscita a testa alta dopo un pari combattuto con la Calabria.

“Essere tra le prime otto d’Italia in tre categorie è motivo di grande orgoglio. È la prova del lavoro di qualità che stiamo portando avanti e della forza di un gruppo coeso e motivato. Anche l’Under 15 avrebbe meritato di avanzare, ma nel calcio conta anche l’episodio”, ha dichiarato il presidente Vito Tisci, soddisfatto del percorso sin qui compiuto dalle rappresentative pugliesi.

Under 15 – Calabria 1-1 Puglia

Un gol per parte decide l’ultima gara del girone tra Calabria e Puglia. I padroni di casa passano in vantaggio con Saccà, ma nella ripresa arriva il meritato pareggio firmato Gernone del Levante Azzurro. La rete della qualificazione sfuma nel finale, nonostante una prestazione generosa e intensa. La squadra guidata da Marcello Protopapa chiude il torneo con rammarico ma con onore, lasciando un segnale positivo per il futuro.

Under 17 – Calabria 1-4 Puglia

Prova autorevole degli Allievi, che superano con un netto 4-1 i pari età calabresi. La Puglia parte forte con Soldanidell’UC Bisceglie, raddoppia con un rigore di Sall dell’Otranto, e nella ripresa chiude i conti con una doppietta di Keita del Mesagne, dopo il momentaneo 2-1 di Chirico. La formazione allenata da Prisciandaro mostra crescita, compattezza e qualità, guadagnandosi con merito il passaggio del turno.

Under 19 – Calabria 0-1 Puglia

Partita combattuta e decisa nel finale dal guizzo vincente di Billy Camara (Polimnia), tra i protagonisti del match. Alla squadra di Vincenzo Tavarilli sarebbe bastato anche il pari per qualificarsi, ma la determinazione pugliese porta alla vittoria. Nel finale, l’espulsione di Carrozzo complica il finale, ma i ragazzi resistono con carattere e spirito di sacrificio.

Femminile – Calabria 0-0 Puglia

La selezione Femminile ottiene un pareggio prezioso e chiude in testa il girone. L’occasione più grande del match capita a Elia (Pink Bari), fermata dalla traversa. Le ragazze di Angelica Ivone si dimostrano compatte e ben organizzate, pronte ad affrontare i quarti con entusiasmo e consapevolezza dei propri mezzi.

Domani, martedì 15 aprile alle ore 9:00, verranno sorteggiati in diretta Facebook gli accoppiamenti dei quarti di finale. Con tre squadre ancora in corsa, la Puglia sogna di continuare a stupire e scrivere nuove pagine in un’edizione già storica del Torneo delle Regioni.

