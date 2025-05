Cerignola, Raffaele: “Traversa, palo e gol annullato, ci è mancato poco”

Il tecnico dopo il pari con l’Atalanta U23: “Prestazione solida con una squadra in forma, peccato per gli episodi”

“Il pareggio non è stato casuale. La partita è stata preparata nei minimi dettagli e la squadra ha risposto con una prestazione solida sotto ogni punto di vista”. Così Giuseppe Raffaele, tecnico del Cerignola, ha commentato lo 0-0 maturato al Gewiss Stadium con l’U23 dell’Atalanta.

Una sfida tutt’altro che semplice per i gialloblù, che si sono trovati di fronte una delle squadre più in forma del momento, capace di segnare 13 reti nelle ultime quattro partite. Ma il Cerignola ha saputo contenere ogni iniziativa offensiva dei bergamaschi, mantenendo alta la concentrazione per tutti i novanta minuti. “Abbiamo affrontato un avversario con numeri offensivi importanti, ma siamo riusciti a neutralizzarli. La squadra ha fatto una prova di maturità e applicazione. Sono molto soddisfatto”, ha aggiunto Raffaele.

Diversi gli episodi che avrebbero potuto cambiare il risultato. “C’è stato un gol annullato per fuorigioco millimetrico, una traversa colpita da Ashic, un palo e un tiro nel finale che è uscito di poco. È mancato solo il guizzo decisivo, ma le occasioni ci sono state”, ha spiegato l’allenatore.

Nonostante il rammarico per le opportunità sfumate, il tecnico ha voluto sottolineare l’atteggiamento della squadra: “Abbiamo dato tutto, senza mai abbassarci troppo, rimanendo compatti e pericolosi. Il risultato è figlio della prestazione e non del caso”.

Il pareggio di Bergamo lascia il Cerignola con la consapevolezza di poter competere anche contro le formazioni più attrezzate del campionato, in vista dei prossimi impegni.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author