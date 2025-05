Playout rinviati, la Salernitana diffida la Lega Serie B

Il club pronto ad adire le vie legali: “Rinvio senza fondamento, tuteleremo il club”

Dopo la comunicazione ufficiale della Lega Serie B, che ha disposto il rinvio a data da destinarsi dei playout, la Salernitana ha immediatamente reagito con una diffida formale, inoltrata attraverso il proprio pool legale. Il club chiede la revoca immediata del provvedimento, giudicato privo di fondamento giuridico, e si riserva di adottare ulteriori iniziative legali nelle sedi competenti.

“Siamo nel bel mezzo di una situazione inaspettata che sorprende tutti, dai calciatori alla proprietà, passando per lo staff”, ha dichiarato Maurizio Milan, amministratore delegato del club granata, in una nota ufficiale.

“Ci disorienta apprendere del rinvio dei playout soltanto ventiquattro ore prima della disputa della gara, senza sapere quando e contro chi si giocherà. Sarebbe stato più corretto disputare le partite regolarmente e poi attendere eventuali decisioni sulla vicenda Brescia”, ha aggiunto Milan.

Secondo il dirigente, non sussistono provvedimenti sanzionatori formali né definitivi che giustifichino lo stop al calendario: “Siamo certi che il rinvio non abbia alcun fondamento giuridico. Ogni penalizzazione, secondo la legge statale, deve essere applicata al termine del campionato e dei relativi giudizi. Ogni interpretazione diversa viola i principi normativi”.

Milan ha anche espresso rammarico per i tifosi che avevano già programmato la loro presenza allo stadio Arechi: “Dispiace per i tantissimi sostenitori che avevano assicurato il loro sostegno domani e che, siamo certi, avrebbero fatto lo stesso anche a Frosinone”.

Infine, la promessa: “Tuteliamo la Salernitana in ogni sede, anche per non turbare la regolarità della stagione, un principio che dovrebbe essere nell’interesse dell’intero movimento calcistico”.

