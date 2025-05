Cerignola, Di Toro: “Lunga pausa gestita bene, pensiamo al ritorno”

Il diesse: “La squadra ha tenuto bene dopo venti giorni senza gare”

Al termine del pareggio a reti bianche con l’Atalanta U23, valido per l’andata dei quarti dei playoff di Serie C, Elio Di Toro, direttore sportivo del Cerignola, ha analizzato non solo la prestazione, ma anche il contesto particolare in cui è maturata.

“Un elemento significativo è stato il ritorno in campo dopo circa venti giorni di inattività competitiva. Un’incognita che spesso può pesare sulle gambe e sulla concentrazione dei giocatori, ma che, nel caso del Cerignola, è stata affrontata con preparazione e spirito di gruppo”, ha dichiarato Di Toro.

Guardando già alla gara di ritorno, prevista per mercoledì, il DS gialloblù ha richiamato la squadra alla massima attenzione: “Non c’è tempo per rimpianti: serve concentrazione e spirito di sacrificio per affrontare al meglio la prossima sfida”.

Con un risultato ancora tutto aperto, il Cerignola si prepara a giocarsi l’accesso al turno successivo con la consapevolezza di potersela giocare fino in fondo.

