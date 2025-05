De Luca: “Democrazia a fine corsa, parlamentari anime morte”

Il presidente della Campania: “In Italia il voto è tornato a logiche di ceto, Roma vuole togliere la parola ai cittadini”

“La democrazia è a fine corsa”. Parole forti quelle pronunciate da Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, intervenuto al Festival delle Regioni in corso a Venezia, durante il primo panel dedicato alle riforme istituzionali e alla crisi della rappresentanza.

“Tutti i contenuti essenziali della democrazia classica, come la separazione dei poteri, in pratica non esistono più. Siamo tornati al voto di ceto”, ha affermato De Luca sottolineando come il dibattito istituzionale in Italia appaia oggi “provinciale e distante dai reali problemi”.

Il presidente campano ha anche rivolto un duro attacco a chi, a suo dire, punta a smantellare le autonomie regionali: “Chi si illude di rafforzare la democrazia italiana togliendo voce alle Regioni non ha capito nulla. L’unica via percorribile è valorizzare le autonomie e avvicinare le istituzioni ai cittadini”.

Nel suo intervento, De Luca ha poi toccato la questione del secondo mandato, definendola “significativa per due motivi: chi da Roma parlava delle Regioni non sapeva nulla, e c’è stato un chiaro tentativo di togliere la parola ai cittadini”.

Non sono mancate critiche al ruolo del Parlamento: “I parlamentari oggi non rappresentano nulla, sono anime morte. Dovrebbero essere rappresentanti del popolo, ma sono stati svuotati di ogni funzione”.

Le parole di De Luca rilanciano un messaggio chiaro: per uscire dalla crisi della democrazia italiana serve una riflessione strutturale sulle istituzioni, mettendo al centro partecipazione, prossimità e autonomie territoriali, non nuovi accentramenti di potere.

