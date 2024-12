Serie C/C: Trapani, ufficiale Ezio Capuano nuovo allenatore

La società FC Trapani 1905 ha comunicato l’esonero di Salvatore Aronica dalla guida tecnica della prima squadra. Nel comunicato ufficiale, la dirigenza ha ringraziato Aronica per l’impegno e la professionalità dimostrati, auspicando future collaborazioni all’interno del club.

Contestualmente, è stata annunciata la nomina di Ezio Capuano come nuovo allenatore. La presentazione ufficiale di Capuano è fissata per domenica 15 dicembre alle ore 12:00 nella sala stampa “Franco Auci” dello Stadio Provinciale.

Il presidente del club, Antonini, ha motivato la scelta dichiarando:

«Affidare la squadra a un maestro della categoria come Eziolino Capuano è la dimostrazione concreta di quanto teniamo al futuro di questa società. Con questa decisione vogliamo dare una svolta significativa e riprendere il controllo di una stagione in cui siamo ancora protagonisti sia in campionato che in Coppa Italia. Da oggi ripartiamo con rinnovata determinazione e fiducia».

