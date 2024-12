Eccellenza, Bisceglie a caccia del tris con il Gallipoli

Dopo aver conquistato la prima vittoria in trasferta, il Bisceglie vuole chiudere in crescendo il girone d’andata. ,Giovedì 12 dicembre, alle ore 14:30, la squadra di Mister Pino Di Meo scenderà in campo contro il Gallipoli sul neutro del “Gaetano Scirea” di Bitritto, in una gara che rappresenta il giro di boa del campionato di Eccellenza pugliese.

I nerazzurri, attualmente tredicesimi con 24 punti (sette vittorie, tre pareggi e otto sconfitte), arrivano al match forti di due successi di misura contro Ginosa e Molfetta. Risultati che hanno migliorato la posizione in classifica, ma che non bastano ancora a lasciare definitivamente la zona playout.

Sul fronte opposto, il Gallipoli non attraversa un momento brillante. Sotto la guida del nuovo tecnico Pietro Sportillo, i giallorossi condividono l’ottavo posto con il Manduria a quota 26 punti, penalizzati però di una lunghezza per la mancata presenza nella gara contro il Foggia Incedit. La sconfitta interna per 4-1 contro la capolista Barletta evidenzia le difficoltà della squadra salentina, che cercherà riscatto contro il Bisceglie.

Per i nerazzurri, la missione è chiara: mantenere alta la concentrazione e allungare la striscia positiva, sfruttando l’entusiasmo dei recenti successi. Con Stefanini e compagni determinati a proseguire sulla strada giusta, la sfida si preannuncia avvincente.

Ad arbitrare l’incontro sarà Giuseppe Torre di Barletta, assistito da Alessandro Laquintana di Foggia e Alberto Loconte di Bari.

