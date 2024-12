Basket C/M, domenica amara per la Nuova Matteotti Corato

Amara domenica per la Nuova Matteotti Corato che, nonostante un avvio promettente con un parziale di 10-0, cede alla rimonta della Blu Vigilanza Basket Fasano, vincitrice del match della decima giornata di campionato con un netto 70-58.

Coach Serrano schiera Giuliani, Aldini, Jahna, Raicevic e Kimekwu come starting five, mentre coach Gargano ritrova Spina Diana, inserendolo in quintetto con Postigo Lopez, Obiekwe Sam, Gaye e Cicivè.

Dopo un inizio brillante della NMC, che con Gaye, Cicivè e Obiekwe Sam si porta sul 10-0, Fasano reagisce con Raicevic e Kimekwu, accorciando sul 4-10. Jahna firma il primo vantaggio per i padroni di casa (14-13), ma il primo quarto si chiude con un leggero vantaggio di Corato (18-17).

Nel secondo periodo, la Blu Vigilanza ingrana la marcia giusta: l’argentino Imsandt guida la rimonta con sette punti consecutivi, e il parziale di 15-4 nel finale porta Fasano sul +11 all’intervallo lungo (40-29).

Il terzo quarto consolida il dominio di Fasano, che tocca il +17 con Kimekwu (47-29). Corato prova a reagire con Spina Diana, ma il margine resta consistente (53-39).

Nell’ultimo periodo, la NMC tenta un ultimo assalto con Obiekwe Sam e Gaye, riducendo lo svantaggio a dieci punti (60-50). Tuttavia, Fasano mantiene il controllo grazie a Imsandt e Raicevic, chiudendo il match sul definitivo 70-58.

Con questa vittoria, la Blu Vigilanza Basket Fasano sale a 8 punti in classifica, lasciando la NMC con l’amaro in bocca.

BLU VIGILANZA BASKET FASANO-NUOVA MATTEOTTI CORATO 70 – 58

Fasano: Imsandt 22, Jahna 15, Raicevic 10, Kimekwu 8, Meyer 7, Aldini 4, Gomah 2, Giuliani 2. Coach: Serrano.

NMC: Obiekwe Sam 17, Gaye 14, Spina Diana 7, Cicivè 6, Postigo Lopez 6, Martinelli 4, D’Imperio 4. Coach: Gargano.

Parziali: 18-17, 40-29, 53-39, 70-58.

Arbitri: Agresta di Brindisi, De Pascalis di Lecce.

Usciti per falli: Kimekwu, Gaye

