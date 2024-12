Basket C/M, Clean Up Molfetta cade dopo tre vittorie di fila

La Clean Up Molfetta interrompe la striscia di tre vittorie consecutive con una sconfitta casalinga per 86-97 contro la Valentino Castellaneta, leader della Serie C interregionale. I biancorossi, in vantaggio di tre punti all’intervallo lungo (47-44), non riescono a contenere gli ospiti nell’ultimo periodo, subendo la settima vittoria consecutiva della capolista. Decisivo Staselis, autore di 20 punti prima dell’espulsione.

Nonostante le assenze di Chiriatti, Didonna e Suraci, coach Gesmundo schiera un quintetto competitivo. L’avvio è segnato dall’ottima prova di Staselis e Ojo, che portano Castellaneta al +9 nel primo quarto (14-23). Molfetta, trainata da Infante (32 punti, 6 assist), riesce a ribaltare il punteggio nel secondo periodo grazie a un parziale di 33-21.

Nel terzo quarto, però, la sfida si accende: le espulsioni di Suraci e Staselis e il calo fisico della squadra di casa permettono agli ospiti di prendere il largo. Un parziale di 2-14 nell’ultimo quarto chiude i giochi, con Migliori e Iannelli a siglare i canestri decisivi.

A fine gara, coach Gesmundo ha elogiato i suoi: «Non posso essere scontento. I ragazzi hanno dato tutto contro una squadra forte e ben allenata come Castellaneta. Con rotazioni ridotte e giocatori fuori ruolo abbiamo tenuto testa, ma il fiato corto e alcuni errori sono stati fatali».

Clean Up Molfetta-Valentino Castellaneta 86–97

Clean Up Molfetta: Suraci 5, Scarpone 3, Delmas 16, Chiriatti 6, Sasso 9, Didonna 3, Mongelli 5, Infante 32, Mezzina 7.

Valentino Castellaneta: Staselis 20, Iannelli 18, Migliori 18, De Bartolo 15, Ojo 11, Vorzillo 11.

Parziali: 14-23, 47-44, 64-69, 86-97.

Arbitri: Iaia e Serra.

Espulsi: Clemente, Suraci, Staselis.

