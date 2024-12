Basket B2/M, Virtus Molfetta a caccia di conferme con l’Adria Bari

La Virtus Molfetta continua a dimostrare di saper affrontare squadre dai roster più attrezzati, come dimostrano le recenti vittorie casalinghe al Pala Poli con Brindisi e Avellino. Dopo il successo con i campani, conquistato sia in casa che in trasferta, il livello di difficoltà sale ancora: giovedì 12 dicembre, alle ore 20.30, i biancoazzurri saranno impegnati al Palabalestrazzi di Bari contro la Tecnoleva Adria Bari, in un match che si preannuncia intenso e combattuto.

La squadra allenata da coach Enrico Fabbri si è rimessa subito al lavoro dopo la vittoria di domenica, con una preparazione mirata al doppio impegno settimanale. L’obiettivo è gestire al meglio le energie e mantenere alta l’intensità in campo, per puntare alla vittoria sia per dare continuità alle prestazioni, sia per vendicare la sconfitta subita all’andata al Pala Poli, con il risultato di 75-83.

Coach Fabbri ha sottolineato la difficoltà della sfida: «Ci aspetta una partita importante contro una squadra tosta, capace di fare canestro da tutte le parti. Dovremo affrontarla con intensità e la tranquillità di chi non ha nulla da perdere».

L’Adria Bari, guidata da coach Vito Console, è una formazione solida e ben organizzata, distante quattro punti in classifica dalla Virtus. Il roster barese, invariato rispetto all’andata, conta giocatori di rilievo come Rodriguez, Lupo, Callara e Preite, supportati da Traore, Pelucchini e Zacchigna.

Per la Virtus sarà fondamentale mantenere alta la concentrazione e sfruttare al meglio il morale positivo derivato dalle ultime prestazioni. La sfida di Bari rappresenta un banco di prova cruciale per confermare il buon momento e cercare di avvicinarsi ulteriormente alle zone alte della classifica.

