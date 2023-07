Ufficiale: Potenza, contratto biennale per Mario Prezioso

Sabato di ufficializzazioni in casa Potenza. Dopo Gagliano, il Potenza ha annunciato l’acquisito a titolo definitivo dall’Ancona di Mario Francesco Prezioso. Nato a Mugnano del Cardinale (Avellino) il 15 aprile 1996, il centrocampista ha maturato anche 6 presenze in Serie B con il Cosenza e 198 in Serie C con Virtus Francavilla, Melfi, Teramo, Bisceglie, Vibonese, Modena e la stessa Ancona. Prezioso ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2025.

