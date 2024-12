Presentato il concerto di Natale Lions Club Lecce Messapia

Lecce- Giunge alla sua settimana edizione il concerto di Natale organizzato e promosso da Lions Club Lecce Messapia. Il ricavato della serata sarà destinato, con la collaborazione delle associazioni “Cuore e Mani Aperte” e “Figli in Paradiso”, all’acquisto di attrezzature mediche per il reparto di Chirurgia Pediatrica dell’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce. Un evento imperdibile che si terrà, come ricorda la presidente Lions Club Messampia Lecce Patrizia Aralla, al teatro Apollo giovedì 19 dicembre prossimo.

