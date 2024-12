Copertino: ospedale San Giuseppe, rientrata emergenza carenza medico rianimatore

Copertino (LE) – Il caso era stato sollevato dal segretario provinciale del Cobas Giuseppe Mancarella che ha scritto al direttore generale dell’ASL Stefano Rossi. Oggetto della lettera l’assenza a Copertino della guardia rianimatoria notturna. Una carenza non di poco conto per un centro come quello copertinese riferimento di tanto altri comuni. La faccenda si è risolta al meglio così come evidenzia Mancarella. Un lieto fine che evidenzia il comune intento delle parti interessate verso il bene della comunità.

