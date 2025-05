Amtab, 26 assunzioni legate al clan Parisi: parla l’amministratore

Fondi Cral e vigilanza nel mirino: “Sistema clientelare dannoso”

A Bari si fa largo un nuovo filone giudiziario nel processo Codice interno, nato da un’indagine della Dda e della squadra mobile che ha portato a 130 arresti. Al centro dell’udienza odierna, le infiltrazioni all’interno della municipalizzata Amtab e in particolare il ruolo di Massimo Parisi, fratello del noto boss Savinuccio del quartiere Japigia.

Secondo quanto dichiarato in aula dall’amministratore unico Luca D’Amore, Parisi avrebbe gestito da presidente del Cral i fondi destinati all’assistenza dei dipendenti. “Era lui ad autorizzare l’erogazione delle somme – ha spiegato – anche se versava volontariamente contributi significativi”. Dopo il suo arresto, alcuni rappresentanti temporanei del Cral avrebbero aperto conti correnti intestati a lui e ad altri imputati, tra cui Lovreglio e De Tullio.

Parisi è stato dipendente dell’Amtab dal 2013 al 2022, operando come autista, addetto al rimessaggio e controllore. Avrebbe chiesto di lavorare solo su alcune linee “per motivi di sicurezza”, evitando i quartieri San Paolo e Carbonara. Recentemente è stato licenziato.

Il quadro delineato da D’Amore parla di almeno 26 assunzioni – tra dipendenti diretti e tramite interinali – legate a vincoli con il clan Parisi, compresi i due figli di Massimo. “L’azienda ha subito un danno gestionale e reputazionale enorme, anche sul fronte degli appalti e dei rapporti con le banche. Rischiamo di perdere affidamenti per circa sette milioni di euro” ha riferito l’amministratore.

Al centro delle criticità, anche il servizio di vigilanza. “Prima dell’amministrazione giudiziaria, Amtab era terra di nessuno. La ditta incaricata non controllava gli accessi. Apriremo un contenzioso per la risoluzione in danno del contratto” ha aggiunto D’Amore.

In un contesto segnato da intrecci tra criminalità e amministrazione, il messaggio di Emiliano agli studenti risuona ancora più forte: “Solo con la consapevolezza, la cultura e la partecipazione possiamo spezzare la catena del crimine organizzato”.

