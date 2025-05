Campobasso, l’ex Foggia Zauri è il nuovo tecnico del club molisano

Luciano Zauri riparte da Campobasso. Pochi minuti fa, infatti, l’ex allenatore del Foggia è stato annunciato come nuovo tecnico dei molisani per la prossima stagione di Serie C. Ad affiancare Zauri ci sarà Stefano Lucchini, assistente del tecnico già nella sua parentesi a Foggia. Queste le prime parole dell’ex rossonero riportate dal sito ufficiale del Campobasso: “Il Molise non esiste? L’ho sentita e letta spesso questa frase, ma guardandomi attorno, mi pare l’esatto opposto. Esiste eccome. E avere una squadra in Serie C con una storia così profonda e un’identità così viva è un valore aggiunto enorme, che voglio difendere e onorare. Dal primo luglio si parte. Stiamo preparando ogni dettaglio del ritiro e ai ragazzi chiederò due cose semplici ma fondamentali: entusiasmo e lavoro. Tutto il resto verrà di conseguenza”.

