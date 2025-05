Il Cerignola si ferma all’Adriatico, il Pescara vola in finale playoff

Finisce 1-1 la semifinale di ritorno: i biancazzurri si giocheranno la B con la Ternana

Il Pescara stacca il pass per la finale playoff di Serie C. Allo stadio Adriatico, la sfida di ritorno con il Cerignola termina 1-1, ma il 4-1 ottenuto nella gara d’andata al Monterisi consente ai biancazzurri di accedere all’ultimo atto, dove troveranno la Ternana, vittoriosa sul Vicenza per 3-1.

Il match parte subito con ritmi elevati. Dopo un’occasione mancata da Tascone, che colpisce la traversa a porta vuota, è il Pescara a sbloccare il risultato al 23’: Moruzzi serve un pallone perfetto per Merola, che di prima intenzione insacca l’1-0. Il Cerignola reagisce al 36’: Tascone pesca in area Salvemini, che anticipa la difesa con un colpo di testa in tuffo per il pareggio.

La ripresa è movimentata. Al 63’ viene espulso il direttore sportivo pescarese Pasquale Foggia per proteste, seguito un minuto dopo dal difensore gialloblù Ligi, allontanato dopo un intervento violento ai danni di Valzania, su segnalazione del VAR.

L’inferiorità numerica complica i piani degli ospiti, che nonostante i numerosi cambi e una buona intensità, non riescono a trovare il gol del vantaggio. Nel finale, occasioni da entrambe le parti: Tonin, Meazzi e Squizzato vanno vicini al bersaglio per il Pescara; Volpe e D’Andrea non inquadrano la porta per i pugliesi.

Con il pareggio, il Pescara chiude la semifinale con un complessivo 5-2 e si prepara ora alla doppia sfida decisiva con la Ternana: in palio la promozione in Serie B.

LA CRONACA

90’+5’ Finita, Pescara-Cerignola 1-1. Grazie alla larga vittoria al Monterisi (4-1) il Pescara si prende la finale playoff di Serie C e andrà a sfidare la Ternana, che ha battuto il Vicenza (3-1) al Liberati. Termina all’Adriatico la sontuosa stagione del Cerignola.

89’ PESCARA: rispondono subito i padroni si casa con Meazzi, che ruba palla in area e prova a pizzarla senza fortuna.

89’ CERIGNOLA: su angolo, D’Andrea trova la deviazione, ma non la porta. E si dispera.

83’ PESCARA: Tonin supera in velocità Martinelli sulla corsia destra, entra in area, il pericoloso diagonale viene deviato in angolo.

82’ SOSTITUZIONE PESCARA: proprio Lancini lascia il campo a Lonardi.

81’ CERIGNOLA: Volpe intercetta un pallone in area e tenta di sorprendere Plizzari con un scavetto, ma il portiere tocca quanto basta per consentire l’intervento di Lancini, che libera.

78’ PESCARA: Squizzato al volo dalla lunga distanza, Greco salva mettendo sopra la traversa.

77’ SOSTITUZIONE CERIGNOLA: due cambi per Raffaele. Out Salvemini e Bianchini, dentro D’Andrea e Sainz- Maza.

77’ PESCARA: combinazione Meazzi-Crialese, la conclusione di quest’ultimo deviata in angolo da Greco.

73’ PESCARA: Tonin sfiora il vantaggio con una rasoiata che lambisce il palo alla sinistra di Greco.

68’ SOSTITUZIONE PESCARA: doppio cambio per Baldini. Fuori Dagasso e Moruzzi, dentro De Marco e Crialese.

68’ SOSTITUZIONE CERIGNOLA: finisce la gara di Tascone, esausto, spazio a Gonnelli.

64’ CERIGNOLA: grazie all’ausilio del Var, espulso 🟥 Ligi per gioco violento nei confronti di Valzania. Cerignola in 10 uomini come nella gara d’andata.

63’ PESCARA: scintille in campo, a farne le spese è 🟥 Pasquale Foggia, direttore sportivo dei padroni di casa, espulso per proteste.

55’ SOSTITUZIONE CERIGNOLA: lascia il campo Cuppone, entra Volpe.

53’ CERIGNOLA: ammonito 🟨 Bianchini per gioco falloso.

47’ CERIGNOLA: sugli sviluppi di un angolo, Mc Jannet spara dal limite, a lato di pochissimo.

46’ SOSTITUZIONE PESCARA: Kraja e Bentivegna restano negli spogliatoi, al loro posto Meazzi e Squizzato.

46’ SOSTITUZIONE CERIGNOLA: Raffaele manda in campo Russo, fuori Coccia.

46’ Si riparte.

➕ SECONDO TEMPO ➕

36’ GOL CERIGNOLA: ⚽️ SALVEMINI! Imbucata precisa di Tascone in area, il numero 9 ofantino sbuca alle spalle di Pierozzi e insacca di testa in tuffo.

34’ CERIGNOLA: dalla sinistra, Achick pesca in area Cuppone, ma il colpo di testa è deviato in angolo da Plizzari.

30’ PESCARA: ammonito 🟨 Letizia per gioco falloso.

23’ GOL PESCARA: ⚽️ Merola! Moruzzi, dalla sinistra, mette in area un pallone che l’attaccante spinge di forza e di prima intenzione in rete per l’1-0.

17” CERIGNOLA: la squadra di Raffaele a un passo dal vantaggio. Sul cross dalla destra, Tascone, tutto solo in area e a porta spalancata, colpisce di testa centrando in pieno la traversa.

13’ PESCARA: bomba di Bentivegna, non inquadra la porta.

8′ PESCARA: Merola vede Valzania, ma il suo diagonale è largo di poco. C’è stata una deviazione provvidenziale di Greco: angolo.

3’ CERIGNOLA: ci provano subito gli ospiti con Salvemini, Plizzari è attento.

1’ Partiti.

➕ PRIMO TEMPO ➕

PESCARA-CERIGNOLA 1-1 (20.00)

RETI: 23’ Merola (P), 36’ Salvemini (C).

PESCARA 4321: Plizzari 6,5; Pierozzi 6, Letizia 6, Lancini 6 (82’ Lonardi sv), Moruzzi 6,5 (68’ Crialese 6); Valzania 6, Kraja 6 (46’ Meazzi), Dagasso 6 (68’ De Marco 6); Merola 6,5, Bentivegna 6 (46’ Squizzato 6); Tonin 6,5. Panchina: Saio, Profeta, Staver, Pellacani, Saccomanni, Cangiano, Ferraris, Alberti. All. Baldini 6.

CERIGNOLA 343: Greco 6,5; Romano 6, Martinelli 6, Ligi 5, Coccia 5 (46’ Russo), Tascone 6,5 (68’ Gonnelli), Bianchini 5,5 (77’ Sainz-Maza), McJannet 6,5, Achik 5,5, Salvemini 6,5 (77’ D’Andrea), Cuppone 6,5 (55’ Volpe). Panchina: Saracco, Fares, Visentin, Velasquez, Nicolao, Ianzano, Carrozza. All. Raffaele 6.

ARBITRO: Leonardo Mastrodomenico 6,5 (Matera). Assistenti: Davide Santarossa (Pordenone) e Gilberto Laghezza (Mestre). Quarto ufficiale: Alessandro Silvestri della sezione di Roma 1. Var: Luigi Nasca della sezione di Bari. Avar: Erminio Cerbasi della sezione di Arezzo.

AMMONITI: Letizia (P); Bianchini (C).

ESPULSI: al 63’ Foggia (ds Pescara) per proteste; al 64’ Ligi (C) per gioco violento su Valzania.

NOTE: spettatori 18.729 (258 da Cerignola). Recuperi 1’/5’. Angoli 5-7.

