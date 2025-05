Postquam II: la miniserie fantasy realizzata dagli studenti debutta sul grande schermo

Un progetto educativo si trasforma in un’opera cinematografica corale. Il 28 maggio, alle 16:30, il Teatro Polifunzionale AncheCinema di Bari ha ospitato l’anteprima ufficiale di Postquam II, seconda stagione della miniserie fantasy ideata e realizzata dagli studenti dell’Istituto Professionale “Santarella-De Lilla” di Bari, in collaborazione con la casa di produzione Dinamo Film.

Un evento che coinvolge l’intera comunità scolastica e culturale: insieme alla scuola capofila, hanno partecipato cinque istituti secondari di primo grado della provincia, oltre a rappresentanti istituzionali, esponenti del mondo cinematografico e partner culturali.

Una scuola che fa cinema

Il progetto, vincitore del bando “Progetti di Rilevanza Territoriale” del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola, ha trasformato oltre 400 studenti in veri professionisti del set: scrittura per immagini, sceneggiatura, montaggio, doppiaggio, fotografia, post-produzione. Un’esperienza formativa a 360 gradi, che ha coinvolto anche 70 studenti in percorsi PCTO (ex alternanza scuola-lavoro).

“Postquam II non è solo una serie, ma un’esperienza collettiva fatta di sogni, professionalità e impegno” – racconta Maria Anna Manicone, Dirigente dell’IP Santarella De Lilla.

Fantasy tra storia e territorio

Le prime scene della nuova stagione sono ambientate nello storico Castello Svevo di Bari, che per l’occasione si è trasformato in una fortezza fantasy, popolata da “cacciatori” misteriosi. Una location d’eccezione resa possibile grazie alla collaborazione della Direzione Regionale Musei della Puglia.

“Girare al Castello è stato incredibile, ci ha aiutati a entrare nei nostri personaggi” – confessa l’alunna Kamar Zerroud, interprete di LUIÀ.

Dopo Bari, la troupe ha proseguito le riprese nel centro storico di Bitetto, in un antico frantoio e nelle aree boschive tra Bari e Modugno, ampliando il respiro narrativo della serie.

Un evento tra cinema, scuola e istituzioni

L’anteprima è stata aperta da Bruno Zambardino, responsabile Affari Europei di Istituto Luce Cinecittà, in collegamento video. In sala anche figure chiave della cultura e dell’istruzione: gli assessori alla Cultura e alla Pubblica Istruzione del Comune di Bari, esponenti della Regione Puglia, dell’Apulia Film Commission, della Fondazione Palazzo Fizzarotti Hearth, e numerosi dirigenti scolastici.

A presentare l’evento la dirigente scolastica Maria Anna Manicone e la professoressa Sabrina Scura, responsabili scientifici del progetto.

Un trampolino per giovani talenti

Secondo Luigia Marino, delegata di produzione Dinamo Film, “lavorare con le scuole permette di scoprire talenti e avvicinare i ragazzi al mondo del cinema in modo concreto”. La regia è affidata a Michele Falleri, che ha guidato con passione gli studenti anche nelle scene più complesse, puntando su emozioni e linguaggi visivi autentici.

Dove la scuola incontra il cinema nasce la magia

Postquam II non è solo una serie, ma un esempio virtuoso di alleanza tra scuola, cultura e territorio. Un progetto che mostra come, quando ai ragazzi vengono date fiducia e strumenti reali, possano nascere storie potenti, dentro e fuori dallo schermo.

