Casarano, Filograna: “Non abbiamo dimostrato la nostra forza, ho scelto un ambizioso”

Vito Di Bari è il nuovo responsabile tecnico del Casarano. La società del presidente Filograna ha scelto l’ex allenatore della Primavera del Bari per la panchina rossazzurra. Proprio il patron del Casarano, Filograna, ha fatto il punto della situazione tra passato e futuro, le sue parole:

“La decisione del cambio in panchina è stato frutto di un’attenta analisi, dopo la sconfitta di domenica ad Andria. Ho riflettuto bene e sono arrivato ad una scelta: noi crediamo che quest’anno abbiamo una rosa di buona caratura, in queste 15 partite non abbiamo dimostrato la nostra vera forza. In 8 partite abbiamo subito gol nei primi venti minuti, realizzato 6 gol negli ultimi minuti. Ogni settimana, al netto di squalifiche ed infortuni, non è mai stata schierata la stessa formazione, il progetto tecnico doveva essere impostato in maniera più costante. Ritengo che i calciatori non siano stati utilizzati nel modo più appropriato. Come primo responsabile ritengo che la valorizzazione sia fondamentale. Domenica era una partita importante, potevamo schierare una formazione adeguata all’importanza dell’incontro, ritengo che non lo abbiamo fatto. Abbiamo subito gli avversari e non siamo riusciti a ribaltare il risultato. Questo è stato l’episodio da cui è partita la scelta. Io ho il compito di proteggere le risorse di quest’anno e credo che la squadra abbia tutto per far bene. Vorrei ringraziare Laterza per quest’anno e mezzo trascorso insieme a noi, persona di grande levatura umana, ringrazio anche lo staff tecnico. Sul nuovo allenatore avevamo varie opzioni, ma a me piace rischiare. Ho ritenuto che le qualità più importanti siano le ambizioni, il coraggio ed il carattere, occorre coraggio per affrontare gli avversari, imponendo la supremazia. Ho preferito credere in un tecnico giovane ma molto ambizioso, un trascinatore che possa far giocare i ragazzi nel modo migliore. Quando ho parlato mi ha trasmesso carica e motivazione, ho scelto Vito Di Bari. La squadra ha bisogno di una scossa importante, dobbiamo giocare le partite fino in fondo”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author