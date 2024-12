Taranto, confermata la penalizzazione di 4 punti

La Corte Federale d’Appello a Sezioni Unite, presieduta da Mario Luigi Torsello, ha respinto il ricorso presentato dal Taranto (Girone C di Serie C) contro la penalizzazione di 4 punti in classifica, che resta da scontare nella stagione in corso. Confermate anche le inibizioni di 4 mesi per il presidente Massimo Giove e l’amministratore unico Salvatore Alfonso.

La sanzione era stata inflitta dal Tribunale Federale Nazionale lo scorso 5 novembre su segnalazione della Co.Vi.So.C., a causa del mancato pagamento, entro il termine del 1° agosto 2024, degli emolumenti e degli altri compensi relativi alla mensilità di giugno 2024 dovuti ai tesserati.

