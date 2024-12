Ufficiale: Fc Matera, definite altre due uscite

Altre due uscite in casa biancoazzurra. Nella giornata di oggi hanno salutato la squadra di Torrisi il centrocampista Minnocci e il giovane portiere Cimino. In questo modo prosegue il mercato della squadra della Città dei Sassi.

Per Minnocci è pronta una nuova avventura con la maglia dell’Anzio, formazione del Girone I di Serie D. Il centrocampista classe 2004 è stato ceduto al club laziale con la formula del prestito, avendo firmato in estate un contratto biennale con la formazione materana. In questo modo, Minnocci, potrà trovare maggiore spazio in questa seconda metà di stagione.

Risoluzione anticipata del prestito, invece, per il portiere Cimino. Il classe 2006, è rientrato alla società Fabrizio Miccoli, dopo aver disputato la prima parte di stagione con la formazione Under 19 e avendo comunque avuto qualche convocazione in prima squadra.



