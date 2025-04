Turi: la commozione per l’ultimo saluto a Fabiana Chiarappa

La commozione dei colleghi del 118, delle compagne di squadra del Rugby Bisceglie e di una comunità intera che si è stretta attorno ad Ada e Mimmo, i genitori di Fabiana Chiarappa, la 32enne soccorritrice morta mercoledì sera a causa di un tragico incidente in moto sulla strada che collega Turi e Putignano. Proprio ai genitori si è rivolto don Luciano Rotolo nell’omelia della messa nel giorno dei funerali, celebrati alla Chiesa Madre di Turi. Palloncini bianchi e blu, fiori, la divisa del 118 che indossava e il casco, a testimonianza di un amore per la moto che per una tragica fatalità l’ha portata via dalla vita terrena. Fabiana mancherà a tutti, mancherà a quella vita che ha vissuto intensamente, che non è stata lunga, ma che, come ha ricordato lo stesso don Luciano, adesso, è proiettata all’infinito.

Nel frattempo proseguono le indagini per la ricostruzione della dinamica dell’accaduto. Nella mattinata di lunedì la SS172 è stata chiusa al traffico per circa due ore per permettere alla magistratura ulteriori approfondimenti sull’impatto con la Fiat Bravo guidata da Nicola D’Onghia, fino a questo momento unico indagato. Gli inquirenti hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza della stazione di servizio dove il sacerdote si è fermato per controllare i danni alla vettura per capire se sul posto, al momento dell’incidente, siano passate altre auto e se, quindi, ci siano da valutare anche le responsabilità di altri automobilisti. Sulla moto e sull’auto verrà svolta una consulenza ingegneristica. I mezzi sono entrambi sotto sequestro.

