Gita per anziani a Matera: Conune di Oria cerca partecipanti

ORIA – Una bella iniziativa dedicata agli anziani. Come infatti deliberato dalla giunta di Oria, sono aperti i termini dell’avviso pubblico per la partecipazione a una una gita nella «suggestiva località di Matera – famosa per le sue antiche abitazioni scavate nella roccia calcarea chiamate “Sassi” che risalgono all’epoca preistorica e che sono state dichiarate Patrimonio dell’Umanità Unesco nel 1993».

La gita si terrà il prossimo 17 maggio 2025, con partenza alle 7.30 del mattino dal piazzale del municipio e rientro in serata.

L’iniziativa è riservata a un massimo di 50 anziani residenti a Oria, “di età minima 60 anni e non lavoratori – con possibilità di accogliere, in caso di posti residui, anche i coniugi di età inferiore, purché uno dei due appartenga alla predetta fascia d’età”.

L’obiettivo è quello di far trascorrer loro “una giornata di svago, socializzazione e intrattenimento”.

I cittadini interessati possono presentare istanza di partecipazione fino al giorno 28 aprile 2025, a mano presso l’Ufficio protocollo del Comune di Oria o via Pec protocollo.comune.oria@pec.rupar.puglia.it

Bisogna fare in fretta, dato che nel caso siano superati i 50 posti disponibili, si procederà a una selezione tra i primi 50 prenotati.

Il Comune si fa carico dei costi di trasporto Oria-Matera e ritorno, mentre i costi per il pranzo restano a carico dei partecipanti.

