Cerignola, Capomaggio da capogiro: numeri da fuoriclasse

Strapotere fisico, padronanza tecnica, leader ed onnipresente. Tutto questo è Galo Capomaggio, il fuoriclasse di questo Cerignola da record. Se pensiamo che quello segnato alla Cavese sia il sesto gol stagionale, alle sue doti va aggiunta quella di goleador. Classe ‘97, sbocciato tardi, ma come si suol dire, meglio tardi che mai. Mediano tuttofare, con un portamento da categoria superiore, mai sostituito da mister Raffaele nel corso di questo campionato: 100% di minuti giocati finora, eccetto le tre gare saltate per squalifica.

L’Audace non può fare a meno di lui, c’è un Cerignola con e un Cerignola senza Galo Capomaggio. Pugno sul cuore, immensa dedizione per quello stemma, l’ultimo gol, al “Lamberti”, dedicato ai tifosi assenti, che lo venerano ormai da tre anni. E pensare che in estate questa storia d’amore sarebbe potuta terminare: le avance di Catania e Avellino lo hanno fatto vacillare, ma il club non ha voluto sentir ragioni, convincendo Capomaggio a restare e rinnovare fino al 2027, il primo passo per la costruzione di una corazzata in lotta per la Serie B e, mal dovesse andare, tra le favorite nei playoff. Ma di playoff Capomaggio non vuol sentir parlare.

Il centrocampista argentino parla da leader assoluto dopo aver confezionato un gol da fenomeno contro la Cavese. Qualità e doti che son di famiglia, contemporaneamente a Galo, a pochi km di distanza, è andato a segno anche Thiago Capomaggio, fratello minore, classe 2000, difensore di spicco della Reggina, vittoriosa sul campo del Pompei ed in piena lotta per tornare in Serie C, categoria che sembra star stretta, invece, a Galo ed al suo Cerignola.

