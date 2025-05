Fasano, non solo Loiodice. A un passo anche Da Silva

Non solo Nicola Loiodice nel futuro del Fasano. Il club del presidente Ghilardi, dopo aver praticamente definito l’attaccante esterno ex Casarano, è ad un passo anche da Mateus Da Silva. L’attaccante brasiliano, prima punta classe 1997, ha chiuso la scorsa stagione con 9 reti e 3 assist in 28 gare con la maglia della Fidelis Andria, che ha vestito dopo un 2023/2024 strabiliante con 17 reti in 29 partite con la maglia del Gravina. Se si dovesse concretizzare, sarebbe il secondo colpo in attacco di una società che ha messo le cose in chiaro: vuole essere tra le assolute protagoniste del prossimo girone H di Serie D.

