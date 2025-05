Bari, Aurelien Scheidler ceduto a titolo definitivo al Dender EH

Il Bari ha ufficializzato la cessione a titolo definitivo di Aurelien Scheidler al FCV Dender EH. Il club belga, militante nella Jupiler Pro League, massima serie nazionale, ha deciso di esercitare il diritto di opzione sul cartellino dell’attaccante francese classe 1998. Arrivato al Bari nel 2022, Scheidler ha vissuto l’ultima stagione in prestito proprio al Dender, trovando spazio e continuità nel campionato belga. Con questa operazione si chiude ufficialmente la sua esperienza in biancorosso. La società pugliese ha comunicato la notizia con una nota, confermando il trasferimento in via definitiva.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author