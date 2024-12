Ufficiale: Casarano, Vito Di Bari è il nuovo allenatore

Il Casarano ha ufficialmente scelto Vito Di Bari come nuovo allenatore. Il tecnico 41enne, che fino a pochi giorni fa ricopriva il ruolo di allenatore della Primavera del Bari, prende il posto di Giuseppe Laterza, esonerato dopo la sconfitta con la Fidelis Andria. Sarà presentato questo pomeriggio alle ore 17.

Il comunicato della società

La società Casarano calcio comunica di aver affidato l’incarico di allenatore della prima squadra al sig. Vito Di Bari. 41 anni, Di Bari, fino a pochi giorni or sono è stato l’allenatore della formazione Primavera del Bari. In precedenza ha iniziato la sua carriera nelle giovanili della Fidelis Andria, per poi assumere la guida tecnica della prima squadra nel febbraio del 2022 in Lega Pro. Nella stagione successiva è stato chiamato alla guida dell’Under 17 del Bari per poi passare nell’organico tecnico della prima squadra, contribuendo, assieme a mister Federico Giampaolo alla salvezza del Bari.

