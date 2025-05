Lizzano, viola divieto avvicinamento alla moglie in piena notte: arrestato

Nonostante fosse sottoposto a una misura cautelare che gli vietava ogni contatto con la moglie e l’accesso all’abitazione familiare, un uomo di 46 anni è stato sorpreso nella notte all’interno della casa della donna, a Lizzano, in provincia di Taranto.

A intervenire sono stati i Carabinieri della stazione locale, allertati da alcune persone che avevano sentito forti urla provenire dall’appartamento e avevano contattato il numero di emergenza 112. Giunti sul posto, i militari hanno trovato l’uomo all’interno dell’abitazione, in evidente violazione delle disposizioni a cui era sottoposto.

Il divieto di avvicinamento era stato disposto lo scorso febbraio, a seguito di una denuncia per maltrattamenti in ambito familiare. L’intervento dei Carabinieri è scattato in base alle procedure previste dal “codice rosso”, il quadro normativo destinato alla protezione delle vittime di violenza domestica e di genere.

Il 46enne è stato arrestato in flagranza e condotto in carcere con l’accusa di violazione della misura cautelare.

