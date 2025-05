Alliste, scarico illecito di rifiuti con amianto: denunciati due uomini

Proseguono senza sosta i controlli dei Carabinieri Forestali del Gruppo di Lecce contro lo smaltimento illecito di rifiuti nel Salento. In un’operazione condotta in contrada Monacelle, nel territorio di Alliste, i militari del Nucleo Forestale di Gallipoli hanno sorpreso un camionista mentre abbandonava rifiuti in un fondo agricolo.

Il mezzo e il terreno sono stati immediatamente sequestrati. Durante il sopralluogo è emerso che l’area veniva utilizzata come discarica abusiva: presenti residui vegetali da potature, mobili in disuso, materassi, plastiche, vetro, scarti edili e persino lastre di amianto danneggiate.

I Forestali hanno denunciato il proprietario del camion e il conduttore del terreno alla Procura della Repubblica di Lecce. Entrambi sono accusati di gestione illecita e deposito incontrollato di rifiuti speciali.

L’operazione si inserisce nell’ambito di un piano di contrasto potenziato, coordinato dalla Prefettura di Lecce, che coinvolge forze di polizia locali e statali, con l’ausilio anche di droni ed elicotteri per il monitoraggio delle aree a rischio.

Nel Salento, spiegano i Forestali, il fenomeno dello smaltimento abusivo assume varie forme: dal semplice abbandono a veri e propri depositi sistematici, alimentati da operatori non iscritti all’Albo dei Gestori Ambientali, che agiscono in regime di totale abusivismo e a scapito dell’ambiente e della collettività.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author