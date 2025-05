Attentato Grottaglie, Antonazzo (SIAP): “Rinforzi per garantire sicurezza”

Dopo l’attacco all’assessore Stefani, il Sindacato Italiano Appartenenti Polizia rilancia l’allarme sulla sicurezza a Taranto e provincia

“L’attentato incendiario contro l’auto di Maurizio Stefani, assessore all’ambiente del Comune di Grottaglie, e i danni provocati alla sua abitazione rappresentano un segnale preoccupante che richiede un’azione immediata da parte delle forze dell’ordine”. È quanto afferma Pasquale Antonazzo. segretario generale provinciale del SIAP, evidenziando la necessità di un impegno deciso per fare piena luce sull’accaduto.

Antonazzo ha voluto anche porre l’accento su un episodio positivo: “L’arresto di un latitante da parte del personale del Commissariato di Grottaglie, grazie all’intervento di un agente libero dal servizio, dimostra la dedizione e la professionalità dei nostri poliziotti”.

Il sindacalista ha ribadito l’urgenza di rafforzare gli organici delle forze di polizia, sollecitando investimenti adeguati anche per mezzi e dotazioni. “Solo un controllo del territorio capillare può contrastare efficacemente la criminalità”, ha dichiarato, segnalando che la carenza di personale colpisce tutti gli uffici della Questura di Taranto e delle sue articolazioni provinciali, inclusi i reparti specializzati. Una problematica già più volte denunciata pubblicamente anche attraverso la stampa.

Guardando alle sfide future, Antonazzo ha sottolineato l’importanza di affrontare subito queste criticità in vista dei Giochi del Mediterraneo. “Occorre garantire una sicurezza concreta e duratura per i cittadini. La Puglia, e in particolare Taranto e provincia, non possono più attendere”, ha concluso.

