Coldiretti: criminalità aggredisce le campagne del Salento

Crescono i furti di olivi e i danneggiamenti agli impianti irrigui: scatta l’allarme

Nuovo allarme nelle campagne del Salento, dove si moltiplicano i furti di olivi resistenti alla Xylella, pali di sostegno e attrezzature agricole, insieme a gravi danneggiamenti agli impianti irrigui. A denunciare l’escalation è Coldiretti Puglia, che riporta l’ennesimo caso registrato nel territorio di Vernole, in provincia di Lecce, ai danni di un imprenditore agricolo.

Secondo l’organizzazione, i responsabili tranciano di netto i tubi degli impianti idrici, lasciando a secco interi uliveti. Non si tratta di episodi isolati, ma di una sequenza continua di atti predatori che colpiscono da anni le aziende agricole pugliesi.

La criminalità rurale – spiega Coldiretti – agisce in diverse forme: dai furti di mezzi e materiali, all’estorsione, al racket, all’imposizione di servizi di trasporto o guardiania. E ancora, usura, caporalato, danneggiamenti alle colture, macellazioni clandestine e truffe ai danni dell’Unione Europea.

Tutto ciò compromette la sicurezza delle campagne, danneggia la qualità delle produzioni e mina il valore del marchio Made in Italy, sottolinea Coldiretti, aggiungendo che anni di lavoro degli agricoltori possono andare in fumo in pochi istanti.

Il comparto agricolo – ricorda l’associazione – rappresenta una colonna portante dell’economia pugliese, con un indotto considerevole e una produzione lorda vendibile superiore ai 4 miliardi di euro, nonostante le sfide climatiche e la siccità. Tuttavia, la microcriminalità rende difficile la quotidianità nei campi, costringendo molti imprenditori a organizzare turni di sorveglianza anche notturna.

I furti non risparmiano nulla: da cavi elettrici e telefonici a strutture in ferro, rame e acciaio, lasciando le aziende isolate e prive di acqua per l’irrigazione, con conseguenze dirette sulle coltivazioni. Coldiretti Puglia chiede alle istituzioni interventi urgenti per fermare questa deriva che mette a rischio l’intero tessuto agricolo regionale.

