Nardò, è fatta per il ritorno di Giacomo Mengoli

Giacomo Mengoli torna a casa, il centrocampista classe ’98 pochi minuti fa ha raggiunto l’accordo che battezzerà il ritorno a Nardó. Lascia il Savoia, club in cui da capitano aveva collezionato 8 presenze nell’avvio di stagione, per riabbracciare la formazione granata. Mengoli è pronto ad aumentare quel bottino di 109 presenze ed 8 reti in 4 stagioni, aggiornato per ultimo all’annata sportiva 2022/23. In giornata è prevista la firma.

