Il Brindisi punta Felix Ledesma e Davide Incerti del Matera

Il Brindisi continua a guardare al mercato per rinforzare la rosa e, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe interessato a due calciatori del Matera: i centrocampisti Felix Ledesma e Davide Incerti. Il primo è un classe 1996, spagnolo di grande esperienza. Cresciuto nel settore giovanile del Recreativo Huelva, vanta una lunga militanza in club professionistici spagnoli come Alcobendas, Mostoles e Coria. L’anno scorso, invece, ha indossato la maglia del Gravina in Serie D disputando 24 partite, condite da 2 gol e 2 assist.

Davide Incerti è un centrocampista di carattere con doppio passaporto italo-cubano. Nonostante la giovane età, ha già vissuto importanti stagioni in serie C e serie D. Prodotto del vivaio del Genoa, Incerti ha indossato la maglia della Ternana Primavera e poi in Prima Squadra con l’Us Atletico Uri e l’Olbia Calcio.

