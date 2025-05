Barletta, una settimana per gli sviluppi societari e tecnici

BARLETTA – Una settimana, anche qualcosa in più, per sciogliere le riserve legate al futuro societario del Barletta Calcio. Proseguono le interlocuzioni tra la società biancorossa, guidata dal presidente Marco Arturo Romano, e il gruppo Audace Barletta, reduce dalla stagione vittoriosa in Promozione pugliese.

La trattativa in corso resta la priorità per il club, che si appresta a programmare la Serie D 25/26. Proprio alla luce delle dichiarazioni della proprietà attuale, che hanno puntato i fari sulla costruzione di una rosa competitiva ai piani alti, i tifosi barlettani chiedono una soluzione rapida, concreta e stabile per il futuro del calcio cittadino, che nella finale di Teramo ha dato la sua ultima dimostrazione con 3500 sostenitori in trasferta.

A rappresentare le parti sono Luca Tilia, legale di fiducia di Romano, e Michele Cianci, avvocato che rappresenta il gruppo Audace. Giorni intensi, i prossimi, per arrivare all’esito definitivo dei contatti tra le parti.

Nel frattempo, con Pasquale De Candia che non è più l’allenatore del Barletta, si aprono le possibili strade per il suo successore. Ogni opzione resta subordinata all’eventuale riassestamento societario, ma Nicola Ragno e Massimo Pizzulli rappresenterebbero le prime scelte su cui bisognerà trovare l’accordo ai piani alti. Il tecnico molfettese sarebbe il più accreditato dopo aver concluso la tribolata stagione col Brindisi, quello bitontino resta concentrato sulla finale playoff del girone H di Serie D tra Nocerina e Martina. Barletta dovrà attendere la prossima settimana per conoscere le prime novità.

