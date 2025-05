Stadio “Italia” pronto ad agosto: Massafra potrebbe ospitare il Taranto

TARANTO – I lavori di ristrutturazione dello stadio Italia di Massafra saranno completati entro la prima decade di agosto, ovvero in tempo utile per la prossima stagione agonistica. Lo ha annunciato il commissario di governo Massimo Ferrarese, al termine di un incontro con i dirigenti dell’azienda incaricata dei lavori.

Il nuovo stadio di Massafra avrà una capienza di 2800 spettatori, sarà dotato di una nuova curva oltre alla tribuna coperta e alla gradinata, in più nelle aree circostanti saranno realizzati i parcheggi.

L’intervento assume un’importanza strategica anche in vista della prossima stagione agonistica, durante la quale il Taranto sarà alla ricerca di un impianto dove poter disputare le proprie gare casalinghe, in attesa di poter tornare nel capoluogo quando sarà completata la costruzione del nuovo “Iacovone”, la cui consegna è’ prevista entro il 15 giugno 2026. Lo stadio di Massafra, una volta consegnato, potrà candidarsi come soluzione ideale.

Ferrarese ha sottolineato come la struttura, a lavori ultimati, sarà tra le più moderne e attrezzate dell’intera provincia ionica, rappresentando un punto di riferimento per lo sport locale e regionale.

