Monopoli eliminato, “Ma resta una stagione da ricordare”

L’analisi del diesse Chiricallo e del tecnico Colombo dopo la sconfitta del “Veneziani, con la Giana Erminio

Nonostante l’amarezza per l’eliminazione al primo turno dei playoff, il direttore sportivo Marcello Chiricallo ha evidenziato come la stagione del Monopoli sia stata ampiamente positiva. “Il terzo posto in classifica rappresenta un risultato notevole, frutto di lavoro costante e crescita collettiva. Obiettivi inizialmente non preventivati sono stati raggiunti con determinazione”.

Colombo: “Giana Erminio più lucida e completa”

Il doppio confronto con la Giana Erminio si è rivelato impegnativo: sei gol subiti in due partite e una netta difficoltà nel replicare le buone prestazioni viste durante il campionato. “L’avversario ha dimostrato compattezza, qualità tecnica e un’ottima organizzazione di gioco, capitalizzando sulla superiorità numerica e sulle assenze chiave nel Monopoli”, ha spiegato Alberto Colombo.

Gli episodi decisivi e l’influenza degli infortuni

“L’infortunio e l’espulsione prima dell’intervallo hanno condizionato fortemente la gara di ritorno – spiega ancora Colombo -. Il Monopoli, pur trovando il vantaggio, ha peccato di eccessiva generosità nel voler continuare a spingere nonostante l’inferiorità numerica. Le indicazioni dello staff erano di attendere, ma l’euforia ha spinto i giocatori a sbilanciarsi, favorendo le offensive avversarie”.

Lezione per il futuro

“Questa eliminazione rappresenta una tappa da cui ripartire. Il valore della squadra è stato confermato da un campionato di alto livello, e le difficoltà incontrate ai playoff possono offrire spunti per migliorare ulteriormente. Con una rosa più completa e una gestione più matura dei momenti chiave, il Monopoli potrà puntare a traguardi ancora più ambiziosi”, conclude Colombo.

Di seguito, le interviste realizzate da Flavio Insalata.

