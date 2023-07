Bari: Ufficiale, dal Milan arriva Marco Nasti

Ufficiale: il Bari ingaggia Marco Nasti. L’attaccante, nato a Pavia il 17 settembre del 2003, arriva dal Milan a titolo temporaneo con opzione di riscatto e controriscatto. È già a disposizione di Mignani nel ritiro di Roccaraso.

Prodotto del settore giovanile del Milan, grazie alla brillante stagione ’21-’22 con la Primavera rossonera (16 reti in 24 partite) ha attirato le attenzioni del Cosenza in Serie B che lo ha preso in prestito: all’esordio tra i professionisti nella scorsa stagione, gioca 27 partite segnando 5 reti e risultando determinante per la salvezza dei rossoblù.

