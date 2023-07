Pucino: ‘Orgoglioso di essere ancora un calciatore del Bari’

Il Bari è ripartito confermando un veterano come Raffaele Pucino. Dopo pochi giorni nel ritiro estivo di Roccaraso, il terzino descrive così le emozioni per il prolungamento del contratto: “Sono felicissimo e orgoglioso di continuare il mio cammino con la maglia biancorossa. Stiamo lavorando duramente per prepararci al meglio per la prossima stagione, sperando di poter continuare quello che purtroppo abbiamo lasciato in sospeso l’11 giugno (sconfitta con il Cagliari nella finale per la A, ndr)”.

La squadra sta seguendo un accurato programma fisico-atletico: “Credo che il preparatore abbia sbagliato qualcosa – dice sorridendo -, siamo al secondo giorno, ma abbiamo lavorato davvero tanto. E’ tutta benzina che poi ci ritroveremo durante il percorso. Un abbraccio a tutti i tifosi, ci vediamo presto al San Nicola”, conclude Pucino.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp