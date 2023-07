Casarano: L’attacco si arricchisce con l’arrivo di Gjonaj

Adesso c’è anche l’ufficialità: Eneo Gjonaj è un nuovo calciatore del Casarano. Nato a Lezha (Albania) il 30 gennaio 1995, ruolo esterno sinistro d’attacco, Gjonaj si è formato nelle giovanili del Bari prima di diventare uno dei protagonisti del Girone H di Serie D, vestendo le maglie del Gravina, del Molfetta e ella passata stagione del Nardò.

Proprio con i granata, Gjonaj è stato uno dei protagonisti del brillante terzo posto in classifica al termine della stagione regolare e del successo nei play off. Complessivamente Gjonaj ha totalizzato, nelle tre stagioni precedenti in serie D, 53 presenze con 19 gol all’attivo.

Di fatto Gjonaj resta in Salento con l’approdo a Casarano, dove sarà uno dei protagonisti della prossima stagione.

