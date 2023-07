Ufficiale: Taranto, ingaggiato Ivan De Santis

Rinforzo esperto per la difesa del Taranto. Il club rossoblu ha chiuso con Ivan De Santis, centrale sinistro classe 1997, nella passata stagione al Monopoli. Accordo su base biennale. Per De Santis esperienze in Serie B con la Virtus Entella e l’Ascoli.

IL COMUNICATO La società Taranto Football Club 1927 comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni di Ivan De Santis sino al 30/06/2025 Classe 1997, De Santis è cresciuto nel settore giovanile del Milan. Nel 2016 arriva per il neo-difensore rossoblù, la prima esperienza in serie C con la maglia del Catania. Nella stessa annata si trasferisce alla Paganese per poi l’anno successivo approdare all’Ascoli in Serie B. Con il club marchigiano inizia anche la stagione 2018/19 ma nella finestra di mercato invernale decide di trasferirsi alla Virtus Entella, club con il quale vince il campionato di Lega Pro. Dopo la parentesi di Cesena, avvenuta nel campionato 2019/20, approda a Modena. Nell’estate del 2021 viene acquistato dal Monopoli ma fa successivamente ritorno alla Paganese nel mercato di Gennaio. Nell’ultima stagione disputata con la maglia del Monopoli, ha timbrato 31 presenze.

