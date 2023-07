Altamura-Loiodice, accordo chiuso: l’attaccante lascia Barletta

Fine della telenovela: Nicola Loiodice lascia Barletta. L’esterno d’attacco avrebbe trovato un accordo e firmato il contratto con la Team Altamura. Manca solo l’ufficialità, ma quella che sembrava una semplice suggestione ora è realtà. Loiodice vestirà la maglia del club biancorosso. Il classe ’92 è pronto ad una nuova esperienza in Puglia dopo aver già indossato le maglie di Bitonto, Brindisi, Fidelis Andria, Cerignola e appunto Barletta. In stagione ha realizzato 11 gol e servito 8 assist fra campionato e coppa, totalizzando 37 presenze in biancorosso.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp