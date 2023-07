Giorgio Bernardini saluta Fasano: “Andrò a giocare e studiare in America”

Con un post pubblicato sui propri canali social, Giorgio Bernardini ha ufficializzato la separazione con il Fasano. Approdato nella Città della Selva nel 2017, il centrocampista scuola Lecce ha indossato la casacca biancazzurra per sei stagioni di fila, chiudendo la più sfortunata delle sei con un addio. Sulla propria pagina Instagram, il classe ’98 ha scritto: “Sono arrivato poco più che maggiorenne in una società che mi ha trattato come un figlio e in una città che mi ha visto crescere, dimostrandomi tutto il suo bene. «Siamo un popolo di sognatori e per questo siamo invincibili» una frase che ho sentito spesso in questi anni e che mi ha spinto a sognare sempre di più. Diventare vostro capitano mi ha riempito di orgoglio ed è stata la soddisfazione più bella. Per meriti sportivi ho ottenuto una borsa di studio in Ingegneria Gestionale e avrò la possibilità di andare a giocare e studiare in America. Tutto questo è anche per merito vostro. Con l’augurio che le nostre strade si possano incrociare di nuovo in futuro. Arrivederci Fasano”. Nell’ultima stagione, Bernardini ha giocato appena 13 minuti nel derby interno con il Bitonto. Da qui a breve la rottura del legamento crociato che lo ha tenuto ai box fino al termine del campionato, il suo ultimo con addosso la casacca biancazzurra.

