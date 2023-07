Taranto: Settimana decisiva per Delpupo e Micovschi, frenata Boli

Frenata nella trattativa per il franco-ivoriano Jordan Boli (classe 2002). Il Taranto, che ha già l’accordo per il prestito, vorrebbe ingaggiare l’esterno dell’Empoli a titolo definitivo, ma il club toscano temporeggia.

La prossima sarà una settimana decisiva per il trequartista argentino Isaias Delpupo (2003), anche se il Taranto deve battere la concorrenza, tra le altre, di Cittadella e Olbia, e per l’esterno offensivo Claudiu Micovschi. Per quest’ultimo, il club rossoblu ha fatto recapitare un’ultima offerta all’Avellino, che adesso deve decidere. Pare che il calciatore voglia solo il Taranto.

Complessa la strada che conduce all’altro cagliaritano Salvatore Boccia (2001): il centrale difensivo, corteggiato anche da Benevento e Pontedera, sta prendendo tempo prima di accettare di vestire la maglia rossoblu. D’attualità Andrea Bonetti(classe 2003) centrocampista della Juventus Next Gen.

Per quanto riguarda le partenze, l’attaccante Giuseppe La Monica (2001) potrebbe essere ceduto in prestito.

