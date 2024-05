US Lecce, Gotti: “Tanti giovani sono un vanto di questa società”

Lecce – Luca Gotti al termine della gara persa contro l’Atalanta nell’ultima casalinga contro l’Atalanta si dice contento a metà, diviso tra la gioia della salvezza e la delusione della sconfitta: “I cambi dell’Atalanta sono cambi di grande qualità lo sappiamo. La sensazione è agrodolce perché abbiamo perso e non è mai bello perdere; di contro c’era da festeggiare la salvezza ottenuta nell’ultima gara davanti al nostro pubblico.”. “Ovviamente l’Atalanta poteva attingere a cambi importanti e così è stato; De Ketelaere entrando ha cambiato la partita impattando in maniera determinante sulla gara. Di contro noi dobbiamo crescere e sicuramente gente come Berisha e Pierotti ha dato spunti importanti in prospettiva.”. “Il Lecce ha schierato tre calciatori venuti su dalla formazione Primavera ma in generale 7 ragazzi nati dopo il 2000, questo dato deve far riflettere sulla bontà del progetto Lecce e va dato merito a chi ha permesso tutto questo.”.

