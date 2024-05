Atalanta, Gasperini: “Di nuovo in Champions, risultato importantissimo”

Lecce – Gasperini: “Giornata bellissima perchè dopo due anni ritornare in Champions per la quarta volta con l’Atalanta è un risultato bellissimo. “Arrivare a fare la finale con la certezza di fare la Champions dev’essere uno stimolo in più. Giochiamo contro una squadra molto forte, noi abbiamo giocato tantissime partite; la finale di Coppa Italia ha mostrato un lieve calo ma noi dobbiamo farci trovare pronti.”. “Alcune scelte di oggi erano funzionali alla gara di mercoledì perchè noi veniamo da tre partite consecutive davvero toste. Quindi oggi temevo qualche scricchiolio dovuto alle scelte, però abbiamo vinto bene e soprattutto non abbiamo subito infortuni.”. “Su De Ketelaere bisogna pensare che tra lui e Scamacca arrivano da una stagione in cui in due hanno fatto solo 3 reti. Quest’anno invece hanno realizzato circa 40 gol, una valorizzazione importante”. “Sulla finale di Europa League è ovvio che sarà una gara difficilissima contro una squadra fortissima che non ha mai perso, inoltre a noi mancherà de Roon che rappresenta appieno la mentalità dell’Atalanta ma saprà dare ugualmente il suo contributo”.

