Lecce – Atalanta 0-2, nel secondo tempo De Ketelaere cambia la partita

Lecce – Mister Luca Gotti per l’ultima sfida casalinga contro l’Atalanta lancia la linea verde e schiera dall’inizio tre canterani: Dorgu, Berisha e Gonzalez. L’inizio è degli ospiti che mantengono il possesso palla oltre due minuti al 3′ riescono a liberare tra le linee Miranchuk che riesce a girarsi, puntare e calciare verso l’angolino destro della porta giallorossa ma Falcone si distende e respinge. Al 6′ minuto ancora Atalanta che sfrutta uno scarico scellerato di Dorgu che sbaglia e lancia Pasalic che può puntare la difesa giallorossa e presentarsi a tu per tu con Falcone che riesce a smanacciare salvando i suoi. All’8′ arriva la prima risposta giallorossa con Gallo che lavora benissimo sull’out mancino e pesca Piccoli bravo a smarcarsi in area avversaria eludendo la marcatura di Bonfanti: la conclusione al volo del numero 91 di Gotti è però un passaggio a Musso che può bloccare agevolmente. Tutt’altra cosa invece 30 secondi più tardi quando Krstovic premia il taglio a uscire del suo compagno reparto: questa volta la conclusione mancina di Piccoli è ben altra cosa e Musso deve superarsi per respingere in angolo. Al 17′ di nuovo Atalanta che dopo una serie di scambi corti sulla trequarti fa arrivare la palla a Scamacca che centralmente al limite dell’area di rigore riesce a stoppare, girarsi e calciare forte; Falcone respinge con qualche difficoltà dovuta dalla palla resa scivolosa dalla pioggia. AL 25′ ci prova Dorgu a sfruttare il fattore pioggia: Baschirotto cerca e trova Krstovic che scarica un pallone perfetto per Dorgu che si lascia ingolosire e calcia da 30 metri con la sfera che non esce di molto alla sinistra di Musso. Al 38′ è Zappacosta che può sfruttare un cambio gioco di Pasalic per giocarsi l’uno contro con Gonzalez; sulla prima conclusione il centrocampista giallorosso si immola respingendo la sfera che però rimane nella disponibilità dell’esterno atalantino che spara nuovamente ma questa volta la palla finisce in curva. Finisce il tempo con un gol annullato a Dorgu per fuorigioco su splendido invito di Gonzalez.

La ripresa inizia con un cambio peri bergamaschi che mettono dentro De Ketelaere per Touré. E’ proprio il neo entrato a sbloccare il risultato: Scamacca lavora benissimo un pallone non facile e premia l’attacco alla profondità del compagno di reparto; De Ketelaere è bravo a portare palla in campo aperto resistendo al ritorno di Gallo e poi, davanti a Falcone, lo supera con un delizioso pallonetto. L’Atalanta non si ferma e preme sull’acceleratore sempre col suo numero 17 che guadagna un calcio d’angolo: alla battuta si presenta Miranchuk che col suo mancino educato pesca Scamacca che ti testa sfrutta un’uscita a vuoti di Falcone portando il risultato sul 2-0 per gli ospiti. Il Lecce prova a replicare poco dopo con il neo entrato Pierotti che sembra particolarmente ispirato ma l’Atalanta riesce a neutralizzare l’iniziativa giallorossa. All’86’ sussulto d’orgoglio del Lecce che guadagna un calcio di punizione con un Pongracic gigante che ribalta l’azione e guadagna il calcio piazzato dai 20 metri. Della battuta si incarica Piccoli che calcia forte e preciso sul palo del portiere ed è proprio il legno a salvare Musso. All’88’ ancora Piccoli protagonista con un pallone recuperato dai giallorossi al limite dell’area atalantina, la sfera arriva al numero 91 di Gotti che però pecca di egoismo e invece di servire Krstovic piazzato meglio calcia male sciupando un’ottima occasione.

LECCE – ATALANTA

RETI: 47′ De Ketelaere (ATA), 53′ Scamacca (ATA)

LECCE 4-4-2: Falcone; Gendrey (29′ Venuti), Baschirotto, Pongracic, Gallo; Gonzalez (54′ Oudin), Berisha (54′ Blin), Ramadani (82′ Rafia), Dorgu (54′ Pierotti); Piccoli, Krstovic. Panchina: Brancolini, Samooja, Borbei, Almqvist, Rafia, Oudin, Venuti, Esposito, Blin, Burnete, Pierotti, Touba, Samek. Allenatore: Luca Gotti

ATALANTA 3-4-1-2: Musso; Toloi, Hien, Bonfanti (74′ Bakker); Hateboer, Scalvini, Pasalic (67′ Adopo), Zappacosta (46′ Ederson); Miranchuk; Scamacca (62′ Djimsiti), Touré (46′ De Ketelaere). Panchina: Carnesecchi, Rossi, Lookman, Ederson, De Ketelaere, Djimsiti, Bakker, Ruggeri, Adopo, Mendicino. Allenatore: Giampiero Gasperini

Arbitro: Antonio Rapuano sez. di Rimini Assistenti: Matteo Passeri sez. di Gubbio – Alessandro Costanzo sez. di Orvieto IV Ufficiale: Antonio Giua sez. di Olbia VAR: Daniele Chiffi sez. di Padova AVAR: Federico La Penna sez. di Roma 1

AMMONITI: 25′ Hateboer (ATA), 36′ Toure (ATA), 43′ Pasalic (ATA), 66′ Toloi (ATA)

NOTE: Spettatori 26.354 (€ 427.175,10)

