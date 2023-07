Virtus Francavilla, il terzino destro arriva dall’Inter

FRANCAVILLA F.NA – Alessandro Marocco è pronto a diventare un nuovo calciatore della Virtus Francavilla. Il terzino destro, classe 2004 e negli ultimi cinque mesi della scorsa stagione in prestito alla Clodiense, ha detto sì al trasferimento in Puglia. Attese comunicazioni ufficiali nelle prossime ore. Intanto oggi i biancazzurri cominceranno il proprio precampionato, in attesa degli ulteriori volti nuovi promessi dal dg Fracchiolla.

